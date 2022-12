Die Auswärtsfahrt ins Saarland hätten sich die Oberliga-Handballer der HSG Eckbachtal sparen können. Am Samstag unterlag die Mannschaft mit 32:43 (15:23) beim Spitzenreiter TV Homburg.

Unzufrieden war HSG-Coach Thorsten Koch der „Gekkos“ dennoch nicht. Mehr war für die „Gekkos“ beim Primus der Liga nicht drin. „Mir war es wichtig, dass wir gegen die aktuell beste Mannschaft in der Oberliga RPS versuchen gegen zu halten und uns teuer verkaufen. Das haben wir gemacht“, erklärte Koch im Anschluss an die Begegnung.

Mithalten konnte die HSG allerdings nur in den ersten zehn bis zwölf Minuten. Anschließend zogen die Hausherren mit sieben und mehr Punkten Vorsprung davon. Einer, der sich davon nicht beeindrucken ließ, war Rückraumspieler Philipp Schloß. Der Youngster war mit neun Treffern bester Werfer der Gäste und sorgte mit dafür, dass die HSG zum Start der Parte im Spiel war. „Er hat einen guten Auftritt abgeliefert“, lobte Koch seinen Schützling. Er sei eine schöne Sache, dass der Rückraumspieler merke, dass er auf diesem Niveau bestehen könne, sagt Koch. Doch der Coach glaubt, dass von Schloß noch mehr kommen kann. „So ganz konstant ist er noch nicht, aber da wollen wir hinkommen“, verspricht der Übungsleiter.

HSG-Abwehr stößt an ihre Grenzen

Der sah in der Partie natürlich nicht nur Positives. So sei die Abwehr an ihre Grenzen gestoßen. „Die sind schon gut besetzt. Egal was von der Bank kommt, sie haben alle Oberliga-Niveau“, zollte der „Gekko“-Coach Respekt. Es war ein Abend, an dem die HSG nun mal keine Chance hatte und so war Koch zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „Klar hört es sich ein bisschen komisch an, dass man zufrieden ist, wenn man mit elf Toren Unterschied verliert“, gibt der Trainer zu. „Ich hoffe, dass jeder etwas mitgenommen hat aus dem Spiel“, hofft Koch. Vielleicht ja den Glauben daran, dass man auch gegen Top-Teams mithalten kann.

Den nächsten Beweis können die „Gekkos“ am kommenden Sonntag (17 Uhr) gegen die SF Budenheim antreten.