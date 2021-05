Ein neunjähriger Radfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Wormser Stadtteil Abenheim einen Schlüsselbeinbruch. Der Junge aus Gundheim war gegen 14.20 Uhr auf dem Heimweg von der Schule, berichtet die Polizei. Mit seinem Rad fuhr er in Abenheim in der Ostergasse in Richtung Ostergartenstraße. Gleichzeitig war ein 35 Jahre alter Transporterfahrer in der Ostergartenstraße in Richtung Rathausstraße unterwegs. Der 35-Jährige, der aufgrund der Regelung „rechts vor links“ zur Vorfahrt berechtigt war, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und bemerkte dort den von links herannahenden jungen Fahrradfahrer. Obwohl beide Verkehrsteilnehmer noch stark bremsten, konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Junge kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des Transporters und stürzte. Dabei zog er sich laut Polizei einen Schlüsselbeinbruch zu. Der Neunjährige wurde in Begleitung seiner Mutter ins Klinikum gebracht.