Die örtliche Geschäftswelt hat eine ihrer prägendsten und umtriebigsten Persönlichkeiten verloren. Dagmar Herb ist am Samstag im Alter von 84 Jahren nach schwerer Krankheit in der Stadtklinik gestorben.

50 Jahre lang – bis Sommer 2015 – führte die aus dem Siegerland stammende Kauffrau ihr Modehaus in der Bahnhofstraße. Zusammen mit Ehemann Gisbert machte sie das Traditionsunternehmen zu einer angesagten Adresse für Damenoberbekleidung. Legendär waren die in ihren Räumen veranstalteten Modeschauen, zu denen zeitweise bis zu 700 Besucher kamen.

Zum Stammgeschäft gesellten sich nach und nach Filialen in Worms, Ludwigshafen und Grünstadt. In den 70er-Jahren zählte die Einzelhandelsfirma bis zu 30 Beschäftigte. Regelmäßig wurden die Verkaufsflächen umgebaut und erweitert. Im Zuge der Sanierung der südlichen Bahnhofstraße erhielt das Geschäftshaus durch Erkeranbauten eine neue Optik und in der Schlossergasse eine Glasfassade.

Konzerte in Geschäftsräumen

„Ich lebe die drei H – herb, hartnäckig, aber herzlich“, hat Herb einmal von sich gesagt. Dabei beschränkte sie sich keineswegs auf ihre Kernkompetenz, die Modebranche, sondern gab voller Tatendrang dem Einzelhandel in der Stadt entscheidende Impulse. Auch nach ihrer Amtszeit als Vorsitzende der Frankenthaler Werbegemeinschaft (heute City- und Marketingverein) in den 80er-Jahren hat sie immer wieder deutlich gemacht, wie sehr ihr eine attraktive Innenstadt am Herzen liegt.

Herb war ein kunstsinniger Mensch, sie liebte die Musik und das Theater. Regelmäßig stellte sie ihre Geschäftsräume für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung, wobei sie von ihren guten Kontakten zur Musikhochschule Mannheim und zu Kunstschaffenden in der Region profitierte. Mit ihr verliert auch der Serviceclub der Soroptimisten eines seiner langjährigen und aktiven Mitglieder. Als Geschäftsfrau hat Herb mit ihrer Meinung nie hinter dem Berg gehalten. Für ihre Ideen und Überzeugungen hat sie eisern gekämpft.