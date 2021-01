Erst sah alles nach einem normalen Unfall aus, als am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr ein silberner Passat in der Herrnsheimer Hauptstraße einen entgegenkommenden Nissan SUV streifte. Der Passat-Fahrer hatte das Rechtsfahrgebot missachtet und deshalb den SUV links beschädigte. Der 62-jährige Fahrer des Nissan hielt daraufhin am Fahrbahnrand. Auch der Unfallverursacher stoppte kurz, setze dann seine Fahrt aber fort und flüchtete von der Unfallstelle. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich laut Polizei vermutlich um einen silbernen VW Passat älteren Baujahres mit polnischer Zulassung. Der Fahrer wird als 30 bis 40 Jahre alt, schlank und mit Stirnglatze beschrieben. Sein Fahrzeug dürfte im vorderen linken Bereich und am Scheinwerfer beschädigt sein. Den Schaden am Nissan schätzt die Polizei auf mehrere einhundert Euro. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241 8520 entgegen.