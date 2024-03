Es ist das vermutlich schönste Amt der Stadt: Bei der Eröffnung des Strohhutfests am 30. Mai wird die neue Miss Strohhut vorgestellt. Kandidaten können sich bis 25. März bewerben. Für die Auswahl werden außerdem noch Jurymitglieder gesucht.

Die Nachfolgerin der aktuellen Miss, Julia Boudot, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Gefragt sind ein selbstbewusstes und sicheres Auftreten. Bewerberinnen sollten in Frankenthal wohnen oder einen besonderen Bezug zur Stadt haben. Für die Repräsentationsaufgaben bei Kerwen, Empfängen und Jahrmärkten gibt es von der Stadt eine Prämie und eine Aufwandsentschädigung. Dazu kommen laut Pressemitteilung möglicherweise noch Vergünstigungen und Geschenke von Sponsoren. Die Bewerbung zur 47. Miss Strohhut ist bis 25. März online möglich unter www.frankenthal.de/strohhutfest.

Die Auswahl trifft eine Jury in geheimer Sitzung. Neben Mitarbeitern der Verwaltung sollen auch jeweils drei Bürger und drei Vereinsvertreter mitentscheiden. Die nichtöffentliche Wahl ist am Mittwoch, 24. April, um 17 Uhr. Wer sich in der Jury engagieren will, kann sich bis 26. März bei Marktmeister Klaus Junski, Telefon 06233 89264, E-Mail klaus.junski@frankenthal.de oder schriftlich beim Bereich Ordnung und Umwelt, Klaus Junski, Neumayerring 72, 67227 Frankenthal, melden. Bei mehr als sechs Interessenten entscheidet das Los.