Die U18-Jungs des TC Mörsch dürfen in der kommenden Medenrunde in der A-Klasse aufschlagen. Die Mannschaft um Kapitän Lennart Henninger profitierte am letzten Spieltag von einem Patzer der Konkurrenz.

Der TC Mörsch und die SG Rodalben/Erlenbrunn lieferten sich in ihrer Gruppe der Tennis-B-Klasse bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen. „Und eigentlich hatte ich Platz eins schon abgeschrieben“,