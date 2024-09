Mit zwei Punkten in den ersten beiden Spielen sind die Damen der TG Frankenthal ordentlich in die neue Saison in der Feldhockey-Regionalliga Süd gestartet. Auch wenn noch kein Sieg herausgesprungen ist, präsentiert sich das Team stabiler und spielfreudiger als vor einem Jahr nach dem Abstieg aus der Zweiten Bundesliga. Am Wochenende stehen gleich zwei Partien auf dem Programm.

Auf das 2:2 (0:1) gegen den SC SaFo Frankfurt