Der Austausch von Trinkwasser- und Stromleitungen in der Mörscher Straße sorgt seit dem vergangenen Herbst für Verkehrsbeeinträchtigungen. Ab Mittwoch wird zumindest die derzeitige Vollsperrung auf Höhe des Nordrings aufgehoben. Das teilen die Stadtwerke Frankenthal mit. Im ersten von vier neuen Bauabschnitten werde dann die Fahrbahn zwischen Breitscheidstraße und Franz-Nissl-Straße teilweise und der Gehweg voll gesperrt. In diesem Bereich wird auch eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Die Mörscher Straße ist dann nur Richtung Pilgerstraße befahrbar. In der Leuschnerstraße sind in diesem Bauabschnitt Fahrbahn und Gehweg voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist laut Mitteilung ausgeschildert. Von den Bauarbeiten ist die Buslinie 464 Mörsch betroffen. Wegen der Einbahnstraßenregelung werden die Haltestellen Schillerschule 3 und Schlachthof in Richtung Mörsch nicht bedient. Die Umleitungsstrecke für den Busverkehr verläuft über den Nachtweideweg und den Ostring. Auf einer Länge von knapp 460 Metern werden seit Oktober zwischen Pilgerstraße und Ostring unter anderem die mehr als 100 Jahre alten Graugussrohre, Stromversorgungskabel und Anschlüsse für die Straßenbeleuchtung ersetzt. Die Arbeiten sind in vier Abschnitte unterteilt. Die Stadtwerke hinken ihrem ursprünglichen Zeitplan deutlich hinterher. Ende 2023 war von einer Bauzeit von sechs Monaten und einem Abschluss im Mai die Rede.