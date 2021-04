Das protestantische Dekanat Frankenthal widmet dem 500. Jahrestag des Reichstags zu Worms eine eigener Veranstaltungsreihe. Auftakt ist am Sonntagabend ein Vortrag mit einer hochkarätig besetzten Diskussion. Beides kann per Videokonferenz verfolgt werden.

„Wenn ich nicht widerlegt werde – die Bedeutung des Reichstags zu Worms für das 21. Jahrhundert“ – das ist der Titel des Referats, das der Historiker und Theologe Gunter Zimmermann hält. Er nimmt anschließend auch an der geplanten Podiumsdiskussion teil. Er trifft dabei auf zwei Mitglieder des rheinland-pfälzischen Landeskabinetts, Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen), die neue Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, und auf Theo Wieder. Der Bezirkstagsvorsitzende und frühere Frankenthaler Oberbürgermeister ist Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken.

Anlässlich der Feierlichkeiten, die an Martin Luthers Weigerung, seine Schriften zu widerrufen, auf dem Reichstag zu Worms am 17. und 18. April 1521 erinnern, hat das Dekanat Frankenthal im Laufe des Jahres mehrere Veranstaltungen geplant. Immer im Fokus dabei: das Ereignis und seine gesellschaftliche, politische, kirchliche und kulturelle Bedeutung für das 21. Jahrhundert.

Vortrag und Diskussion am Sonntag, 25. April, 19 bis 21.30 Uhr, über die Videoplattform Zoom. Anmeldung per E-Mail an die Adresse dekanat.frankenthal@evkirchepfalz.de . Infos zur Veranstaltung im Internet unter www.kirchen-ft.de