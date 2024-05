Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Blumenkohl, Karottensaft und altbackenes Brot sind normalerweise keine Zutaten, mit denen man Jugendliche begeistert. Unter der Regie der Wormser Profiköchin Annette Glücklich gab es am Freitag am Karolinen-Gymnasium in Frankenthal nicht nur kulinarisch einige Aha-Erlebnisse.

Zusammen mit drei Schülerinnen der Koch-AG des Karolinen-Gymnasiums (KG) trägt die Fachfrau die Einkäufe in den dritten Stock der Schule. Hier befindet sich seit ein paar Monaten eine neu eingerichtete