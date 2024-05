Vom exklusiven Superstar in Deutschland über den begehrten süßen Weißwein in England und den USA bis hin zum faden Absturz: Die Liebfraumilch ist kein Wein wie jeder andere.

Zwischen 1744 und 2024 liegen 280 Jahre. In dieser Zeit legte die Liebfraumilch eine bemerkenswerte Karriere hin und – verbuchte auch einen steilen Absturz. Winzer Christoph Hammel will der gebeutelten Cuvée ihren alten Glanz zurückgeben.

