Die Korbjäger von Eintracht Lambsheim waren am vergangenen Wochenende im Wartestand, Gegner BBV Landau dagegen im Krankenstand. Am Sonntag (16 Uhr) geht’s jetzt zum TV Oppenheim. Ein Team mit zwei gefährlichen Schützen. Doch von denen will sich der Eintracht-Trainer das Spiel nicht diktieren lassen.

Einzelne Spieler will Sven Schumacher gar nicht herausheben, wenn es um den Erfolg von Eintracht Lambsheim geht. „Wenn fünf Spieler zweistellig scoren, ist das optimal“, sagt er.