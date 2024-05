Die Deutschen Weinhoheiten waren zu Gast in der Pfalz. Dabei wurde klar: Die Pfalz ist bei Weitem nicht nur flach. Unter anderem ging es zum am höchsten liegenden Weingut des Anbaugebiets.

Unter dem Motto „hoch hinaus“ stand die von der Pfalzwein organisierte Tour anlässlich des Besuchs der Deutschen Weinkönigin Eva Brockmann (Franken) und den Deutschen Weinprinzessinnen Jessica Himmelsbach (Baden) und Lea Baßler (Pfalz). Drei Tage haben sie gemeinsam mit der Pfälzischen Weinkönigin Charlotte Weihl die Region erkundet und dabei kennengelernt, dass die Pfalz bei Weitem nicht nur flach ist.

So ging es unter anderem zur Winzergenossenschaft Herxheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim), welche die am höchsten gelegene Genossenschaft der Pfalz ist. Auch übernachtet wurde in luftiger Höhe, im Hotel Arens in St. Martin – dem am höchsten gelegenen Hotel der Pfalz. Von da aus war am Mittwoch der Weg zum Kalmitgipfel in Maikammer (beide Kreis Südliche Weinstraße) nicht mehr weit.

Höchstgelegener Weinberg der Pfalz auf der Kalmit

Dort wurden die royalen Botschafterinnen von Christian Müller vom Wetterbüro Klima Palatina in Empfang genommen und erfuhren bei einem Sekt auf dem Gipfel einiges über die Kalmit Wetterstation. Das hat besonders Eva Brockmann, die Winzerin ist und Önologie studiert hat, begeistert: „Wir arbeiten so eng mit der Natur zusammen, da finde ich es klasse, dass auch mal so ein Programmpunkt dabei ist.“

Und natürlich gab es auch dort einen Bezug zu Wein: Seit Frühjahr 2023 gibt es auf der Kalmit einen Weinberg mit 45 Rebstöcken. Bis diese alt genug sind, dass daraus Wein gemacht werden könnte, dauert es noch ein paar Jahre. Aber schon jetzt handelt es sich dabei um den – wie könnte es anders sein – höchstgelegensten Weinberg in der gesamten Pfalz.

Abschluss im Weingut Sankt Annaberg mit Lea Baßler, Jessica Himmelsbach, Eva Brockmann, Vicotria Lergenmüller und Charlotte Weihl. (v.l.n.r.) Foto: BTV

Passend dazu ging es zum Abschluss der Tour zum am höchsten liegenden Weingut der Pfalz, dem Weingut Sankt Annaberg in Burrweiler (Kreis Südliche Weinstraße), das von Victoria Lergenmüller geführt wird. Sie sagt: „Auf dieser Höhe habe ich oft weniger Probleme als Weingüter, die weiter unten liegen. Durch den Abwind trocknen die Blätter immer schnell und genug Sonne gibt es hier oben auch.“

Davon konnten sich die vier Hoheiten am Mittwoch leider nicht überzeugen, doch auch bei Nieselregen fällt das Fazit zum Pfalzbesuch durchweg positiv aus. „Wir kommen auf jeden Fall wieder“, sagt Jessica Himmelsbach