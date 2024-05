Traditionell lädt die Zwölf-Apostel-Kirche am Strohhutfestsonntag, 2. Juni, 10 Uhr, zur „Kerch uf pälzisch“ ein. Gast ist der frühere Frankenthaler Dekan Werner Schwartz. Sein Thema in diesem Jahr: „Die Zeide sin annerscht worre – fer was brauche merdo heit noch die Kerch?“ Schwartz predigt über einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Im Gottesdienst werden außerdem zu bekannten Gesangbuchmelodien pfälzische Liedtexte gesungen, unter anderem von der verstorbenen Speyerer Mundartdichterin Karin Ruppert. An der Orgel begleitet Bezirkskantor Eckhart Meyer.