Eine Gruppe aus Mitgliedern der Jungen Union Frankenthal wollen am Sonntag, 19. September, als freiwillige Helfer im Katastrophengebiet Ahrtal anpacken. Das hat Vorsitzender Jonas Breßler mitgeteilt. „Bei einem Einsatz mit dem THW im Ahrtal und im Gespräch mit Bewohnern ist mir aufgefallen, dass dort weiterhin dringend mehr Helfer benötigt werden“, berichtet Breßler, wie es zu dem spontanen Entschluss gekommen ist. Dabei sei auch der Kontakt zum Ortsvorsteher von Heimersheim entstanden – ein Stadtteil des von der Hochwasserkatastrophe im Juli besonders schwer getroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Ortsvorsteher koordiniere die Hilfe vor Ort, so Breßler. „Deshalb wissen wir, dass wir sinnvoll eingesetzt werden und unsere Spenden ankommen.“ Denn: Vom Einsatz mit dem Technischen Hilfswerk weiß Breßler, dass den Menschen im Ahrtal zum Wiederaufbau vor allem Werkzeug fehlt. Wer funktionsfähige Geräte spenden möchte, kann sich an Jonas Breßler wenden: E-Mail jonasbressler@yahoo.de, Telefon 0151 15681162.