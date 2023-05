Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Supernote in der Gesellenprüfung, Platz eins im Landeswettbewerb, Platz drei auf Bundesebene und Mitglied im Nationalteam der Maler und Lackierer: Ana-Maria Matijevac hat mit gerade einmal 20 Jahren in ihrem Beruf schon einiges an Erfolgen vorzuweisen. Vor allem aber hat sie riesigen Spaß am Gestalten – und an der Wirkung ihrer Arbeit.

„Ein bisschen Farbe ins Leben der Leute zu bringen“ – so beschreibt die junge Handwerkerin, was sie bei ihrer Arbeit im Frankenthaler Maler- und Stuckateurbetrieb Sturm & Pfützer