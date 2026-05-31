In der Industriestraße in Frankenthal müssen sich Autofahrer für rund sechs Wochen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund sind Tiefbauarbeiten an einer Gasleitung. Ab Montag, 1. Juni, bis voraussichtlich zum 15. Juli muss die Straße auf Höhe der Hausnummer 54 komplett gesperrt werden, wie die Stadt Frankenthal mitteilt.

Keine Durchfahrt in Richtung Beindersheim

Die Industriestraße kann von der Kreuzung Industriestraße/Wormser Straße/Wilhelm-Hauff-Straße/L523 kommend bis zur Zeppelinstraße/Robert-Bosch-Straße weiter befahren werden. Für diejenigen, die in Richtung Beindersheim wollen, geht es hier aber nicht weiter. „Für Verkehrsteilnehmer aus Richtung des Kreisels kommend ist die Zufahrt nur bis in die Carl-Zeiss-Straße möglich. Die Umleitung erfolgt über die Carl-Benz-Straße, Nordring und Wormser Straße und ist entsprechend ausgeschildert“, informiert die Stadt.

Parallel zu den Bauarbeiten wird auf Höhe der Hausnummer 30 – also im Bereich zwischen Tankstelle und Zeppelinstraße – die Industriestraße zum Teil gesperrt. Damit der Verkehr in beide Richtungen fließen kann, wird eine Ampel aufgestellt.

Für Autofahrer ist es innerhalb kurzer Zeit bereits die zweite große Baustelle in der Industriestraße. Ende April/Anfang Mai war die Mittelinsel des sogenannten KSB-Kreisels neu gestaltet worden.

Im Netz

Mehr zu den Baustellen im Stadtgebiet von Frankenthal ist auf der Webseite der Stadt unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.