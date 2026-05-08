Am KSB-Kreisel in Frankenthal ist in den vergangenen zwei Wochen schwer gearbeitet worden. Die Mittelinsel des Kreisverkehrs wurde umgestaltet. So sieht es dort nun aus.

Am sogenannten KSB-Kreisel in Frankenthal geht es wieder rund: Er wurde im Laufe des Freitags für den Verkehr freigegeben. Damit hat die Stadt den Zeitplan eingehalten, der vor Beginn der Bauarbeiten am 27. April ausgegeben wurde. Am 8. Mai sollte der KSB-Kreisel laut Plan wieder geöffnet sein – das ist geschafft.

Das dürfte vor allem Pendler freuen. Denn der Kreisel in Richtung Beindersheim, gelegen an der Kreuzung Industriestraße/Beindersheimer Straße/Carl-Benz-Straße, ist ein bedeutender Knotenpunkt im Verkehrsnetz der Stadt. Dass der Kreisverkehr wieder planmäßig befahrbar ist, ist auch deshalb wichtig, weil voraussichtlich ab Freitagabend, 8. Mai, die L523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Frankenthal-Nord komplett gesperrt wird.

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Offiziell ist die Strecke über Beindersheim sowie Groß- und Kleinniedesheim zwar nur für den langsam fahrenden Verkehr wie Traktoren als Umleitung ausgeschildert. Es ist aber kein Geheimnis, dass diese Ausweichroute durch die Dörfer auch von vielen Autofahrern während der Sperrung der L523 genutzt wird.

Der KSB-Kreisel war wegen Arbeiten zur Umgestaltung der Mittelinsel zum Teil gesperrt. Die Mittelinsel war bisher geschottert und wurde jetzt neu bepflanzt. Dadurch soll der Ortseingang an Attraktivität gewinnen und die Biodiversität in der Stadt gestärkt werden. Die aktuell veranschlagten Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich laut Stadt auf rund 136.000 Euro. Zudem führte der Versorger Creos in den vergangenen Tagen Arbeiten an der Gashochdruckleitung durch.