Auf dem aktuell als Parkplatz und Lagerfläche genutzten Grundstück im Norden des Pfalzwerke-Geländes im Industriepark Nord will die Lincon AG einen neuen Betriebsstandort für LPN Tief bau errichten. Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat, ob das Bebauungsplan-Verfahren anlaufen kann.

Die zur Pfalzwerke-Gruppe gehörende Baufirma erledigt nach den Worten von Lincon-Vorstandsmitglied Dennis Schlesinger die Installation von Netzwerken und Photovoltaik genauso wie das Verlegen von Glasfaserleitungen. „Alles was Kabel hat“, sagte Schlesinger in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses. Gesellschafterin der LPN Tiefbau GmbH mit Sitz in Landau ist neben den Pfalzwerken die Lincon Beteiligungs AG (Karlsruhe).

Platz für 130 bis 150 Mitarbeiter

Der bisherige Betriebsstandort in der Rudolf-Diesel-Straße sei zu klein – deshalb nun der Wunsch, im 4100 Quadratmeter großen nördlichen Teil des Pfalzwerke-Geländes zwischen Siemensstraße und Robert-Bosch-Straße ein dreistöckiges Sozial- und Bürogebäude sowie eine Lagerhalle zu errichten. Es soll laut Schlesinger Platz für rund 130 bis 50 gewerbliche Mitarbeiter von LPN bieten: „Wir brauchen einen großen Standort, um wachsen zu können.“

Beschleunigtes Verfahren

Das Projekt soll über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren vorangebracht werden. Bisher war auf dem Areal aufgrund planerischer Festlegung als Umspannwerk keine Bebauung möglich. „Es ist sicher sinnvoll, hier diese Möglichkeit zu schaffen“, sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) mit Blick auf den aktuellen Zustand des geschotterten Platzes an der Industriestraße, der einerseits zum Parken, andererseits zum Lagern von Baumaterial genutzt werde.