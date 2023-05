Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Freinsheim. Was vor ein paar Jahren aus einer Laune heraus geboren wurde, nimmt immer seriösere Strukturen an: Die Damen der HSG Eckbachtal, aktuell noch in der Handball-Kreisklasse A1 auf Punktejagd, wollen an die gute alte Zeit anknüpfen. Ein wichtiger Baustein dafür soll die Jugend sein.

Die gute alte Zeit meint dabei vor allem die Phase, als der TSV Freinsheim, einer der Stammvereine der HSG Eckbachtal, noch in der Oberliga und sogar in der Regionalliga, der heutigen Dritten Bundesliga,