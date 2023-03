Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kinder, die am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung in Schulen teilnehmen wollen, müssen sich seit Montag zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen. Was das für Lehrer und Familien heißt, berichtet Georg Bauer, Rektor der Grundschule Eppstein-Flomersheim. Er hat auch einen konkreten Verbesserungswunsch.

Wie viele Familien hatten zuletzt in Ihrer Schule eine Einwilligung für freiwillige Selbsttests abgegeben?

Zu Beginn lief das sehr schleppend an. Aber nach und nach hatten