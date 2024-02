Noch bleiben der HSG Eckbachtal im Kampf um den Klassenerhalt genau ein Dutzend Spieltage, um den Gang in die Pfalzliga zu vermeiden. Am Sonntag soll gegen die SF Budenheim mit dem Punkten angefangen werden.

Die Erinnerungen an das Hinrundenspiel in Budenheim sind keinesfalls die besten, doch Übungsleiter Thorsten Koch mahnte bereits damals die Bürde des Spielplans an. Allerdings hatten die Gekkos zum Saisonstart die ein oder andere Überraschung durchaus selbst aus den Händen gegeben, so bleibt nur die nüchterne Feststellung, dass sich die HSG Eckbachtal in ihrer siebten Saison selbst um die möglichen Lorbeeren brachte und nun mit dem Punkten zwingend beginnen muss. Ansonsten scheint der Abstieg eine Klasse tiefer, in der die zweite Garnitur gerade Erfahrungen sammelt, um oben auszuhelfen, unvermeidbar.

So kommt es am Sonntag, 17 Uhr in der Sporthalle Dirmstein zum erneuten Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die mit völlig unterschiedlichen Planungen in die Saison starteten. Während sich die Gäste aus Budenheim mit einem der Toptorschützen der Liga, Stefan Corazolla (119 Treffer) gleichbedeutend mit Rang drei in der aktuellen Torschützenliste, mit 25:11 Zählern und Rang vier, zwar von den eigenen Aufstiegsträumen verabschieden mussten, so liegen die Gekkos bei erst zwei Erfolgen mit 4:32 Zählern auf dem vorletzten Rang des Sechzehner-Feldes.

In der Hinrunde unterlag Trainer Thorsten Koch mit seiner Mannschaft in der Fremde mit 20:35 deutlich, doch der scheidende Übungsleiter musste schon damals auf einige wichtige Akteure verzichten. So hofft Koch durchaus, dass sich wie bereits im Hinspiel einer seiner wichtigsten Rückraumakteure, Maximilian Schreiber, abermals im direkten Vergleich gegen Corazolla durchsetzen kann. Damals erzielte Schreiber acht Treffer, Corazolla kam auf sieben. Doch Koch erinnert auch daran, dass die Gäste letzte Saison noch in der dritten Liga Erfahrungen sammelten und es dort nahezu keine Abgänge gab. „Das spürst du dann auch auf der Platte, sie stehen nicht umsonst so weit oben in der Tabelle, das ist schon ein anderes Kaliber.“

Zugleich bleibt ihm nur die Hoffnung, dass der eigene Kader wieder etwas anwächst. Aktuell weiß der Übungsleiter selbst nicht genau, in welcher Verfassung sich seine Mannschaft präsentiert. Er selbst fehlte am Dienstag im Training, sein Vater feierte einen runden Geburtstag. Co-Trainer Mohamed Subab leitete die Dienstagseinheit. Sehnsüchtig zurückerwartet wird nicht nur Jochen Schloss, der in den letzten Wochen immer besser ins Training fand, auch Timo Kluzik konnte seit Dezember wieder mittrainieren, ob es bereits für einen Einsatz reicht, bleibt abzuwarten. Ganz sicher fehlen werden dem Übungsleiter Georg Ebel (Rückenprobleme), bei Carsten Wenzel (Leistenprobleme) scheint es gar fraglich, ob er überhaupt noch in dieser Saison auflaufen kann.

„Waren es lange Zeit die Rückraumspieler, die kaum einsetzbar waren, so herrscht aktuell auf den Außenpositionen sowie am Kreis Mangel. Es zieht sich einfach schon die ganze Saison dahin.“ Koch wartet generell darauf, wenigstens in der Schlussphase der Saison endlich mit vollem Kader trainieren zu können. „Uns fehlt einfach einmal ein Erfolgserlebnis, es fehlt an der Selbstverständlichkeit, wir sehen zwar immer wieder, dass wir durchaus dagegen setzen können, doch es fehlt uns aktuell an der Konstanz.“ Doch wo soll diese herkommen, wenn der Übungsleiter von Woche zu Woche improvisieren muss? Der endgültige Kader wird wohl erst recht kurzfristig feststehen. Da die A-Jugend zeitgleich spielt, muss Koch die Abschlussgespräche der Trainerrunde abwarten. Klar ist, es fehlt ein Erfolgserlebnis, doch ob es ausgerechnet gegen den letztjährigen Drittligisten gelingt, den Bock endlich umzustoßen, muss abgewartet werden. Positiv: Simon Müsel und Philipp Schloss trainierten in den letzten beiden Wochen wieder mit.