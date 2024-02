Ob die Agentur Eventfritze zur Fußball-Europameisterschaft ein Public Viewing in Frankenthal organisiert, soll sich in den nächsten zwei Wochen entscheiden: Darüber informiert Unternehmer Jürgen Maring auf RHEINPFALZ-Anfrage. Er stehe dazu in engem Austausch mit der Stadtverwaltung. Gesucht werde derzeit noch ein geeigneter Veranstaltungsort, nachdem der Festplatz an der Benderstraße für Asylunterkünfte genutzt wird. Wirtschaftlich sei eine solche öffentliche Übertragung der Fußballspiele ein Risiko. Der organisatorische Aufwand sei hoch, die Zeit, Werbepartner zu gewinnen, sehr knapp. Üblicherweise rechne er mit mindestens einem Jahr Vorlauf für die Planung. „Trotz dieser Umstände sind wir bestrebt, den Menschen in diesen gesellschaftlich belastenden Zeiten Möglichkeiten zum gemeinsamen Erleben von sportlichen Großereignissen zu bieten“, betont Maring. In diesem Jahr ist Deutschland Gastgeber der Fußball-EM, die von 14. Juni bis 14. Juli ausgetragen wird. Unter der Regie der Agentur Eventfritze gab es zur WM 2014 ein Public Viewing auf dem Festplatz, zur EM 2016 musste die Veranstaltung auf den Sportplatz an der Schraderstraße ausweichen, weil Notunterkünfte für Flüchtlinge auf dem Festplatz standen.