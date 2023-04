Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Donnerstag gegen 9 Uhr war es soweit. Da erhielt Sonja Zimmermann von Bundestrainer Xavier Reckinger die gute Nachricht. Die 21 Jahre alte Frankenthalerin wird mit der Damen-Hockeynationalmannschaft nach Tokio zu den Olympischen Spielen fliegen. Auf dem Rückflug soll das Gepäck dann etwas schwerer sein.

Die jahrelange Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Sonja Zimmermann steigt am 16. Juli in das Flugzeug, das sie und die deutsche Damen-Hockeynationalmannschaft zu den Olympischen Spielen nach Tokio bringt. Am