Das Spießbratenfest am Samstag und die Kerwetouren am Sonntag: Die Ersatzveranstaltungen für die Kerwe waren ein Erfolg. Jeweils mehr als 400 Besucher und Teilnehmer registrierte die Arbeitsgemeinschaft Flomersheim als Ausrichter an beiden Tagen.

Anders als bei der Premiere des Spießbratenfests am Samstag, das laut Dirk Wedekind, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Flomersheim (AGF), an einem noch recht schönen Sommerabend ein „toller