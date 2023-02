Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen ein mit Flüssigfarbe gefülltes Glasgefäß in den Eingangsbereich eines Anwesens in Lauterecken an der Ecke Kantstraße/Schubertstraße geworfen. Laut Bericht wurden das Pflaster und eine zum Garten führende Treppe durch die Farbe verunreinigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de um Hinweise.