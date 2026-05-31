Erst einen Unfall gebaut und dann auf und davon gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern – so hat es sich offenbar am vergangenen Samstag auf dem Edeka-Parkplatz am Jakobsplatz in Frankenthal zugetragen.

Nach Angaben der Polizei parkte dort eine 62 Jahre alte Frau am Mittag mit ihrem weißen Toyota Aygo. Als die Frau vom Einkaufen zurückkam, stellte sie am linken, vorderen Radkasten des Autos einen frischen Unfallschaden fest. Der Verursacher war jedoch nicht mehr vor Ort.

Laut Polizei beträgt die Höhe des Sachschadens rund 2000 Euro. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.