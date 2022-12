Bundesweit und in allen Branchen wird aktuell händeringend Personal gesucht. Auch in der Verwaltung bremst das nach Ansicht der Fraktionen vielfach den Fortschritt und die Umsetzung von Planung. Laut Stellenplan fehlten Mitte des Jahres 56 Beamte und 121 Tarifbeschäftigte: Darauf weist Aylin Höppner (SPD) in ihrer Haushaltsrede hin. Die Fluktuation sei in einigen Bereichen hoch. Eine Mitarbeiterbefragung, wie sie Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) am Mittwoch im Stadtrat in Vertretung des erkrankten Oberbürgermeisters Martin Hebich (CDU) für 2023 ankündigt, könne helfen, Ursachen dafür offenzulegen. Allerdings müsste dann auf Basis der Ergebnisse auch der Wille zu Veränderung da sein, so Höppner.

Jede Stelle müsse kritisch hinterfragt werden, vorhandene Arbeitskräfte sollten möglichst zielführend eingesetzt werden, fordert Tanja Mester (FWG). Die personelle Situation dürfe nicht dauerhaft zum Hemmnis, etwa beim Bauen und der Gewerbeentwicklung werden, betont Thomas Börstler (FDP). Bis 2030 sei etwa ein Drittel der heutigen Verwaltungsmitarbeiter in Rente. Die Folgen seien gravierend und müssten schon jetzt berücksichtigt werden, warnt Gabriele Bindert (CDU). Hinterfragt werden müsse auch, welche Aufgaben eine Verwaltung leisten solle. „Mehr Leistung, mehr Personal“, so Bindert. Die Verwaltung bilde vermehrt aus, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, so Knöppel. Er weist jedoch auch auf die enorme Belastung der Mitarbeiter hin: „Die Verwaltung ist seit Anfang 2020 im Dauerkrisenmodus.“

Besonders deutlich spüren Familien den Personalmangel in der Kinderbetreuung. Etwa 14 der 300 Stellen in städtischen Kitas waren im Sommer nicht besetzt. Fehlende Erzieher dürften das Bemühen, Kinderbetreuung auszubauen, jedoch nicht blockieren, sagt Gerhard Bruder (Grüne).