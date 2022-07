Aktuell sind etwa 14 der rund 300 Stellen von Erzieherinnen und Erziehern in städtischen Kindertagesstätten nicht besetzt. Darüber informierte die Verwaltung auf Anfrage im Haupt- und Finanzausschuss. Allerdings ist die Personalsituation laut dem Beigeordneten Bernd Leidig (SPD) sehr dynamisch. Beinahe wöchentlich gebe es Wechsel, etwa wegen Schwangerschaft, Umzug oder beruflicher Neuorientierung. Im ersten Quartal 2022 hätten 17 Kita-Beschäftigte gekündigt. Aufgrund von Personalengpässen können neu eröffnete Einrichtungen, etwa in der Weidstraße nicht voll ausgelastet werden. In anderen Kitas herrscht laut Verwaltung ein Aufnahmestopp. Etwa 350 Kinder im Alter über drei Jahren warten derzeit auf einen Betreuungsplatz.