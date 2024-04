Termine in der Führerscheinstelle können neuerdings auch online unter www.frankenthal.de/onlinetermin gebucht werden. Dazu muss auf der Einstiegsseite die Rubrik „Fahrerlaubnisbehörde“ ausgewählt werden. Im nächsten Schritt stehen verschiedene Dienstleistungen zur Auswahl. Darüber informiert die Verwaltung. Es sei jedoch weiter möglich, ohne Termin vorbeizukommen. Dafür wird zu den Öffnungszeiten am Terminal im Erdgeschoss in der Hammstraße 20 eine begrenzte Anzahl an Tickets ausgegeben. Die Anmeldung für einen gebuchten Termin ist ebenfalls am Terminal möglich. Wer sich angemeldet hat, könne im Wartebereich im ersten Obergeschoss Platz nehmen und werde hier mittels Wartenummer am Bildschirm aufgerufen.

Alte Führerscheine tauschen

Die Verwaltung erinnert in diesem Zusammenhang an gesetzlich vorgeschriebene Fristen zum Umtausch alter grauer, rosa oder DDR-Führerscheine. Bis 19. Januar 2025 müssen alle ihren „Lappen“ tauschen, die 1971 oder später geboren sind. Führerscheine, die zwischen 1999 und 2001 ausgestellt wurden, müssen bis zum 19. Januar 2026 durch ein Kartenformat ersetzt werden. Führerscheine ab dem Ausstellungsjahr 1999 müssen frühestens zum 19. Januar 2026 getauscht werden. Der Umtausch kann sowohl im Bürgerservice als auch in der Führerscheinstelle beantragt werden. Dabei könne es, je nach Andrang und Bearbeitungsaufwand zu längeren Wartezeiten kommen.

Die Führerscheinstelle in der Hammstraße 20 ist Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Montag und Mittwoch bleibt die Behörde geschlossen. Mehr zu den Services steht unter www.frankenthal.de/service.