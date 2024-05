Weil Diesel aus dem Auto einer 66-jährigen Frau ausgetreten war, kam es am Montagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Unfall auf der L497 zwischen Rodalben und Münchweiler, an der Einmündung der L496 nach Merzalben – und zu Verkehrsbehinderungen bis in den späten Abend. Zunächst verlor durch die rutschige Fahrbahn eine 65-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. Laut Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Reinigungsarbeiten zogen sich bis in den späten Abend hinein und machten eine Vollsperrung der betroffenen Abschnitte bis etwa 23 Uhr notwendig.