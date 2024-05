2023 wurden in Rheinland-Pfalz so viele Menschen eingebürgert wie seit 1999 nicht mehr. Der Trend lässt sich auch an den Zahlen für Pirmasens ablesen.

Die Zahl der Einbürgerungen in Rheinland-Pfalz verzeichnete 2023 laut dem Integrationsministerium den stärksten Anstieg seit 25 Jahren. So wurden nach Angaben des Statistischen Landesamtes im vergangenen Jahr insgesamt 10.825 Menschen eingebürgert. Das waren rund 19 Prozent mehr als im Jahr 2022 (9100 Eingebürgerte).

Rund acht Jahre nach Beginn der großen Fluchtbewegungen haben sich so viele in Rheinland-Pfalz lebende Syrer einbürgern lassen wie nie zuvor (5359). Es folgten Türken (460) sowie bisherige Bürger rumänischer (451), afghanischer (391), iranischer (350) und polnischer (335) Staatsangehörigkeit.

Auch in Pirmasens konnte in den vergangenen Jahren ein Anstieg der Einbürgerungen sowie der gestellten Anträge festgestellt werden. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die meisten Einbürgerungen fanden demzufolge bei syrischen Staatsangehörigen statt. Die zweitstärkste Gruppe war afghanischer Staatsangehörigkeit. Desweiteren seien noch EU-Staatsangehörige sowie weitere Drittstaatsangehörige eingebürgert worden.

Rechte und Pflichten

Der deutsche Pass eröffnet den Eingebürgerten unter anderem, bei Wahlen zu kandidieren und selbst wählen zu gehen. Zugleich dokumentiert er laut Integrationsministerium gegenüber der Gesellschaft, dass der oder die Einbürgerungswillige sich klar dafür entschieden habe, alle Rechte und Pflichten als Bürger für sich in Anspruch zu nehmen und wahrzunehmen.