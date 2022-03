Im Mai wird die Erkenbert-Grundschule als erste Frankenthaler Schule in größerem Umfang mit raumlufttechnischen Anlage ausgestattet, die einen zusätzlichen Schutz vor möglichen Infektionen mit dem Coronavirus bieten sollen. Der Stadtrat hat einer Firma aus Münchweiler am Mittwoch den Auftrag für die Installation der Anlagen erteilt – Kostenpunkt: rund 420.000 Euro. Installiert werden die Geräte in 25 Räumen der Schule, zusätzlich auch in der Gymnastikhalle und den dazugehörigen Umkleiden und Duschen. Es handelt sich nach Darstellung der Verwaltung einerseits um Standgeräte. In einigen Räumen würden die Anlagen aber auch an der Decke montiert. Die dafür notwendigen Arbeiten sollen von Anfang Mai bis Mitte Juni erledigt werden.