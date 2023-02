Die Fahrbahn in der Eppsteiner Weingartenstraße wird am Samstag, 4. März, von 7.30 bis 16 Uhr in Höhe der Hausnummer 26 voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Als Grund werden Kranarbeiten genannt. Verkehrsteilnehmer werden über die Kallstadter Straße, Ungsteiner Straße und Leininger Straße umgeleitet. Die Stadt bittet um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.