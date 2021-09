Das Ortskartell Eppstein richtet am Samstag, 18. September, zwischen 10 und 16 Uhr einen Hofflohmarkt im ganzen Stadtteil aus. Wer sich mit einem Stand beteiligen möchte, kann sich laut den Veranstaltern bis zum 15. September per E-Mail oder telefonisch unter 06322 5791151 anmelden. Dabei müssen Name und Adresse angegeben werden. Alle Verkaufsstände werden unter www.eppstein-pfalz.de und auf gedruckten Übersichtskarten, die im Hofladen Schwaab in der Hintergasse 4 ausliegen, vermerkt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass an den Ständen die Maskenpflicht gilt und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung stehen muss. Dabei darf es keine größeren Ansammlungen von Besuchern geben, auch Wühltische dürfen nicht aufgebaut werden. Jeder Verkäufer soll seinen Stand außerdem mit Luftballons oder einem Schild kennzeichnen.