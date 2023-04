Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit den Pokalwettbewerben beginnt traditionell die Fußballsaison. In der Qualifikationsrunde des Verbandspokals kommt es zum Derby zwischen A-Klassist DJK Eppstein und Bezirksligist VfR Frankenthal (Sonntag, 15 Uhr, Sportplatz an der Ludwig-Wolker-Straße). Beide Teams sind mitten in der Vorbereitung. Hitze und Hygiene werden zwei wichtige Faktoren sein. Bei den Gastgebern könnten die Neuen für entscheidende Impulse sorgen.

Glaubt man den Auguren, dann knackt die Quecksilbersäule am Sonntag in Frankenthal und den Vororten wieder die 30-Grad-Marke. Das freut diejenigen, die ins Schwimmbad oder an die diversen Badeseen