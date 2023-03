Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist Derbyzeit am letzten Spieltag des Jahres in der Kegel-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden (Deutscher Kegler-Bund Classic, DKBC). Die Damen der KV Grünstadt empfangen am Sonntag um 13 Uhr im heimischen Center an der Uhlandstraße das Team des TuS Gerolsheim. Es ist das Aufeinandertreffen zwischen dem Ligasechsten und dem Tabellenvierten.

Es ist der letzte Spieltag vor der Pause zum Jahreswechsel in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden. Die Gerolsheimerinnen kommen leicht favorisiert nach Grünstadt. Doch auf fremden Bahnen sah