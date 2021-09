In der Kindertagesstätte Weidstraße in Eppstein ist ein Kind nach Angaben der Stadtverwaltung vom Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nachdem am vergangenen Sonntag eine Änderung der Absonderungsverordnung des Landes in Kraft getreten sei, müssten die 44 Kontaktpersonen – 41 Kinder und drei Mitarbeiter – nicht automatisch in Quarantäne. Für sie gelte ein Betretungsverbot für die Kita, das aber mit dem Nachweis eines negativen PCR-Tests aufgehoben werden kann. Das Gesundheitsamt plane gemeinsam mit der Stadt eine Reihentestung. Unterdessen ist die Gesamtanzahl der seit Ausbruch der Pandemie festgestellten Infektionen in Frankenthal auf 2412 gestiegen. Die auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 100,5. Bei der Altersgruppe der unter 20-Jährigen ist sie allerdings mit 183,6 fast doppelt so hoch.