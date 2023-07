Weil das Ehrenamt der Motor der Demokratie sei, haben die Christdemokraten in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim eine Kampagne gestartet. Sie zielt darauf ab, mehr Einwohner der VG für gesellschaftliches und kommunalpolitisches Engagement zu gewinnen. Das geschieht nicht zuletzt, weil die nächsten Kommunalwahlen vor der Tür stehen, aber als Mitgliederwerbung will der CDU-Gemeindeverband seine Initiative nicht verstanden wissen, wie Vorsitzender Lars Pletscher versichert. Wer das CDU-Angebot zur Information und Diskussion nutze, dürfe selbstverständlich anderer Meinung als der Parteiverband sein.

Erste Veranstaltung ist der Jugend gewidmet

Die Reihe der bis Juni 2024 geplanten Bürgerforen beginnt am Mittwoch, 19. Juli, um 18 Uhr mit einer Videokonferenz zu der Frage, wie Kinder und Jugendliche in die Planung und Umsetzung kommunaler Projekte einbezogen werden können. Dazu ist laut Pletscher eine Fachfrau vom Dachverband der Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz eingeladen worden. Wer teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an vorstand@cdu-lambsheim-hessheim.de und erhält die Zugangsdaten für die Online-Veranstaltung.