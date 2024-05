Alle Ratsmitglieder haben auf ihrer Sitzung am Dienstagabend der Annahme des Bebauungsplan-Entwurfs „Erweiterung Im Dellchen“ zugestimmt. Dies teilte Bernd Wetz (SPD), der Erste Beigeordnete der Gemeinde, auf Anfrage mit. Es folge nun die Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Wetz teilte weiter mit, dass es in der Sitzung bei der frühzeitigen Abwägung nur wenige Änderungen gegeben habe.

So sei von der Polizei moniert worden, dass die zweite Einfahrt zum Erweiterungsbereich von der Ludwigstraße her in der Planung zu unübersichtlich ausfalle. Dies werde im Entwurf geändert.