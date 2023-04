Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kicker der DJK Eppstein II in der B-Klasse Rhein-Pfalz Nord bekommen zur Saison 20/21 einen neuen Trainer. Der Ludwigshafener Carsten Krick übernimmt das Amt an der Seitenlinie von Florian Vogel, der künftig Spielleiter bei der DJK ist. Der neue hat eine klare Vorstellung von der Rolle der Mannschaft. Er bringt nicht nur frischen Wind, sondern auch viel frisches Personal mit in den Frankenthaler Vorort.

Nicht nur bei Tinder kann man im Internet einen Partner finden, auch im DFBnet, einer Plattform des Deutschen Fußball Bundes, ist das möglich. Kommt halt auf die Art der Beziehung an. Die DJK Eppstein