Nach der 3:14-Auftaktniederlage am Samstag beim Spitzenteam des Mannheimer HC verlor Hallenhockey-Erstligist TG Frankenthal am Sonntag 2:7 (0:2) in der heimischen Stadtsporthalle am Kanal gegen den SC Frankfurt 1880. Im Spiel nach vorne war die TG am Sonntag auch gegen einen keinesfalls übermächtigen Gegner viel zu harmlos.

Wer nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Sven Becker nach einer Strafecke (37.) auf eine Initialzündung bei den Hausherren hoffte, der wurde enttäuscht. Es ging kein Ruck durch die Mannschaft,