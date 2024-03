Das Feuer, das am Freitagmorgen am Schlossgarten in Kleinniedesheim ein Wohnhaus beschädigt hat, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand im Heckbereich eines geparkten Elektrofahrzeugs ausgebrochen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung hätten sich nicht ergeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Die Behörden gehen von einem technischen Defekt an dem E-Auto aus. Gegen 5 Uhr am Freitag war der Feuerwehr zunächst ein brennendes Auto gemeldet worden, doch das Feuer griff rasch auf den Dachstuhl des nahen Wohngebäudes über und verursachte laut Polizei einen Schaden in Höhe von etwa 450.000 Euro.