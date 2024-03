[Aktualisiert 12.15 Uhr] Am Freitagmorgen ist es in der Kleinniedesheimer Straße Am Schlossgarten zu einem Dachstuhlbrand gekommen, der einen Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro verursacht hat. Wie Thiemo Seibert, Wehrleiter der Feuerwehr VG Lambsheim-Heßheim auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, ist gegen 4.55 Uhr zunächst brennendes Auto gemeldet worden. „Beim Eintreffen war der Brand schon auf den Dachstuhl übergegangen“, so Seibert. Diesen habe die Feuerwehr löschen können, bevor das Feuer das darunterliegende Gebäude stärker habe in Mitleidenschaft ziehen können. Zwei Personen konnten Seibert zufolge selbst aus dem Haus und sind von einem Rettungsdienst versorgt worden. Die Arbeiten der Feuerwehr seien gegen 10 Uhr beendet gewesen. Zerstört sind neben dem Dachstuhl auch zwei Autos, die neben dem Gebäude standen. Der Polizei zufolge handelt es sich dabei um einen Verbrenner und ein E-Auto. Zur Brandursache konnten die Ermittler am Freitagmittag noch keine Angaben machen.