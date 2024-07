Ohne gültigen Führerschein ist der Fahrer eines Kleintransporters am frühen Donnerstagabend auf der A6 unterwegs gewesen. Eine zivile Streife der Autobahnpolizei kontrollierte den Mercedes Sprinter am Autohof in Ramstein. Laut Polizei zeigte der Mann eine ungarische Fahrerlaubnis vor, bei der es sich nach ersten Ermittlungen um eine Totalfälschung handeln dürfte. Der Mann ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, heißt es von der Polizei. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter des Kleintransporters wurden Strafverfahren eingeleitet.