Die Polizei sucht den Fahrer eines Fiat, der laut ihrer Darstellung mit einem riskanten Manöver am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Süden einen Unfall verursacht hat und dann geflüchtet ist. Den Beamten zufolge war er zwischen den Anschlussstellen Frankenthal-Studernheim und Oggersheim-Maxdorf knapp vor dem Wagen einer 46-Jährigen eingeschert. Die Frau habe stark bremsen müssen, sodass der Lkw ins Heck ihres Autos fuhr. Infolge des Aufpralls sei auch dessen Ladung, ein Behälter mit 24 Tonnen Kaurit-Leim, beschädigt worden. Der Leim, der nicht als Gefahrstoff eingestuft ist, sei auf die Fahrbahn geflossen – der Grund für die bis in die Abendstunden anhaltenden Sperrung und der daraus resultierenden erheblichen Verkehrsbehinderungen. Inklusive Reinigungsarbeiten betrage der Sachschaden rund 15.000 Euro. Neben Kräften mehrerer Polizei-Dienststellen und örtlicher Feuerwehr seien auch die Werksfeuerwehr der BASF und die Straßenmeisterei Grünstadt im Einsatz gewesen. Zeugenhinweise an die Die Autobahnpolizei Ruchheim, Telefon 06237 9330, E-Mail pastruchheim@polizei.rlp.de.