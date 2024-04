Eine Nacht hat es gedauert und der Großteil der eigentlichen Abrissarbeiten war erledigt: Beim Besuch des RHEINPFALZ-Fotografen am Samstagmorgen standen von der Spitzenbusch-Brücke, die über die B9 hinweg Mörsch und das Industriegebiet am Rhein verbindet, nur noch zwei Pfeiler. Die Bagger hatten die Betonkonstruktion sozusagen weggeknabbert. Die Bundesstraße war für diese Arbeiten seit Freitagvormittag gesperrt und sollte nach den Plänen des Landesbetriebs Mobilität (LBM) nach dem Abtransport des Bauschutts am frühen Montagmorgen wieder freigegeben werden. Die nächste Vollsperrung wird es laut LBM voraussichtlich im Herbst geben, wenn die Fertigteile der neuen, breiteren Brücke angeliefert werden. Im Frühjahr 2025 folgt dann die letzte Vollsperrung, wenn Gerüste sowie die Schalung über der Fahrbahn ausgebaut werden. Insgesamt kostet das Projekt rund 2,5 Millionen Euro.