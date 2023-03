Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eintracht Lambsheim hat den begehrten Relegationsplatz in der Aufstiegsrunde der Fußball-B-Klasse Vorderpfalz, Gruppe Nord erreicht. In einem spannenden und hektischen Endspiel um Platz zwei reichte dem Team von Trainer Marc Hornig ein 1:1 (1:1) auf eigenem Platz gegen Verfolger ASV Mörsch. Das Spiel blieb bis in die Nachspielzeit spannend. Die Platzherren nutzten eine 83-minütige Überzahl nicht zum Sieg.

Eintracht-Trainer Marc Hornig nannte nach dem Erreichen der Relegation das klare Ziel: „Wir wollen aufsteigen. Ich bin stolz auf die Mannschaft, die mit fünf Punkten Rückstand in