Auf unterhaltsame Weise Neues über Computer und Programmieren kennenlernen – das können Kinder und Jugendliche bei Workshops der Stadtbücherei Frankenthal in den Herbstferien.

In ganz Europa finden unter dem Namen „European Code Week“ vom 10. bis 25. Oktober Veranstaltungen statt, die Teilnehmer zwischen acht und 24 Jahren an die Welt der Technik und des Programmierens heranführen. Nach der erfolgreichen Teilnahme im vergangenen Jahr haben sich die Verantwortlichen der Frankenthaler Bücherei nach eigenen Angaben entschlossen, nun wieder entsprechende Angebote zu machen. Die Workshops sind kostenlos; eine Anmeldung ist jeweils erforderlich.

Für Grundschüler werden am 12., 14., 19. und 21. Oktober jeweils von 10 bis 13 Uhr kostenfreie Ferienworkshop mit dem Titel „Mit Cubetto & Jim Knopf unterwegs“ angeboten. Sechs- bis Neunjährige erkunden dabei zusammen mit dem kleinen Holzroboter Cubetto Lummerland und reisen durch die berühmte Geschichte von Michael Ende.

Computer wird Lokomotive

Das bekannte Kinderbuch gibt es nun seit 60 Jahren. Die Kinder verwandeln den Roboter in die Lokomotive Emma, gestalten eine Landkarte mit den Stationen der Reise und programmieren den Reiseweg mit kleinen farbigen Holzplättchen. Dabei tauchen die Teilnehmer nicht nur in die Welt von Jim Knopf ein, sondern gehen spielerisch erste Schritte in der Welt der Programmierung.

Für Zehn- bis 16-Jährige bietet die Bücherei in der ersten Herbstferienwoche drei Online-Workshops an. In jeweils zwei Videokonferenzen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr beschäftigen sich die maximal zehn Teilnehmer von zu Hause aus mit visuellen Programmiersprachen, wie zum Beispiel Scratch und meistern erste Programmieraufgaben. Dabei wechseln sich Anleitung und Demonstration in den gemeinsamen Videokonferenzen mit eigenständigem Ausprobieren zu Hause anhand von Lernkarten ab.

So programmieren die Teilnehmer mit Scratch am Computer eigene Fangspiele, bringen mit der Platine Makey Makey selbst gestaltete Plakate zum Sprechen und programmieren mit dem Minicomputer Calliope Leuchtdioden, Sensoren und Melodien. Neben dem Programmieren und der Arbeit mit digitalen Medien ist dabei auch handwerkliches Geschick gefragt, wenn die Figuren und Hintergründe für Fangspiel oder das interaktive Plakat gestaltet werden.

Grundkenntnisse erforderlich

Die Online-Workshops richten sich an Anfänger, die das Programmieren ausprobieren möchten. Der Umgang mit dem Computer, wie man ein USB-Gerät anschließt, auf Ordner zugreift, Dateien speichert und einen Internetbrowser bedient, sollte jedoch schon geübt sein. Es kann im Tandem mit Freunden oder älteren Geschwistern gearbeitet werden. Die Materialpakete mit den Lernkarten, dem Makey Makey und Calliope können nach der Anmeldung ab 5. Oktober in der Stadtbücherei zur Ausleihe abgeholt werden. Alle weiteren Informationen und genauen Termine sind auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei zu finden.

Anmeldung