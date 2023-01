Zum Auftakt des neuen Jahres veranstaltet das Frankenthaler Tanzstudio Semira zum ersten Mal eine Lesung: Am Samstag, 7. Januar, 19 Uhr, stellt die in der Westpfalz lebende Autorin Gabrielle C. J. Couillez Kostproben ihrer Werke vor.

„Geschichte(n) aus vergangenen Zeiten“ heißt der Untertitel der „nachweihnachtlichen Lesung“, zu der Gastgeberin Semira B. Karg einlädt. Von diesen Geschichten hat Gabrielle C. J. Couillez schon einige verfasst. Weil sie für ihren ältesten und behinderten Sohn keine passenden, seine Entwicklung fördernden Geschichten fand, fing sie selbst mit dem Schreiben an. Inzwischen sind daraus etliche Romane für Kinder und Erwachsene geworden. Unter anderem widmete sich eine zwischen 2018 und 2021 im Mannheimer Waldkirch-Verlag erschienene Trilogie dem Abenteurer Wilhelm Schimper.

Hommage an Antoine de Saint-Exupéry

Eine reale Persönlichkeit hat sie auch zu ihrem neuen, wahrscheinlich im März erscheinenden Roman „Der Poet mit dem gebrochenen Flügel“ inspiriert: der Schriftsteller und Pilot Antoine de Saint-Exupéry (1900 bis 1944), der Autor des Welterfolgs „Der kleine Prinz“, dessen Veröffentlichung sich in diesem Jahr zum 80. Mal jährt. Sie habe sich während des Schreibens mit den Erben Saint-Exupérys abgestimmt, erzählt Couillez im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Bei ihrer Lesung in Frankenthal möchte sie zum ersten Mal öffentlich über das Buch sprechen – und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit ihren weiteren Kunstmärchen und historischen Romanen bekannt machen. Das Spektrum ist vielfältig: Im Oktober 2021 erzählte sie in dem Buch „Der Flug des Nachtfalters“ die wahre Geschichte eines ehemaligen Drogenabhängigen und Kokain-Dealers in Kolumbien.

Gabrielle C. J. Couillez lebt in Leimen bei Pirmasens, wo sie in ihrem „Blauen Haus“ viele Lesungen und Wohnzimmerkonzerte veranstaltete. In einem ebenso intimen Rahmen wird sie nun in Frankenthal auftreten. Musikalisch umrahmt wird ihre Lesung von der Entspannungspädagogin Doris Preuninger mit ihren Klang-Instrumenten, Gastgeberin Semira B. Karg wird ausgewählte Tänze präsentieren.

Termin

Samstag, 7. Januar, 19 Uhr, Heßheimer Straße 38 in Frankenthal. Platzreservierung erbeten unter 0157 34494775 oder per E-Mail an semira@semira-oriental.de. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden gesammelt.